اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى إن الولايات المتحدة تراجع رد حماس على إطار لاتفاق يقضي بإطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" سراح الاسرى مقابل وقف طويل للقتال في غزة.
ولفت بلينكن في مؤتمر صحفي في قطر، الى إنه سيبحث رد حماس مع المسؤولين في إسرائيل عندما يزورها غدا الأربعاء. وقال "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وضروري بالفعل".
واوضح باننا نبذل جهدا منذ أشهر لوقف النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى، ونحن عازمون على استغلال أي هدنة للمضي نحو حل سياسي دائم، موضحا بان بعض الأطراف لا ترغب بالتوصل إلى الأمن والسلم الدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أميركا تراجع رد حماس على إطار لاتفاق بشأن الاسرى وسنبحثه مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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