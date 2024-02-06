كندا تفرض عقوبات على قادة في حماس والجهاد الإسلامي

فرضت السلطات الكندية عقوبات على قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" منهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
واوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إن العقوبات تستهدف 11 فردا، منهم أيضا قادة في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بسبب هذا الهجوم "والتهديد الذي تشكله حماس والجماعات التابعة لها على الأمن في المنطقة".
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