شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء قريطم: حان الوقت لتطبيق القانون وحساب التجار على غياب ضمائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السبب فى غلاء الأسعار ليس مجرد تغير سعر الدولار فى السوق السوداء فقط، وغيرها من التداعيات الاقتصادية التى كانت محرك قوى لمؤشر الأسعار، لكن الأزمة تكمن فى غياب ضمير بعض التجار الذين يستغلون الأزمات، ويخفون السلع الغذائية داخل المخازن من أجل تحقيق أرباح خيالية.

وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن تطبيق القانون وفرض عقوبات على التجار خطوة هامة، من أجل السيطرة على موجة الغلاء، فلم يشعر المواطن البسيط بتحسن فى السعر إلا بالحملات المستمرة التى يشنها جهاز حماية المستهلك لملاحقة المتلاعبين، وتقديمهم للمحاكمة، حتى يعلم الجميع أن القانون هو الصوت الأول ومن يخالفه سيتعرض للمسألة القانونية.

وطالب بضرورة زيادة السلع وحجم المعروض داخل الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مع زيادة الاعتماد على المنتج المحلى، وخفض فاتورة الاستيراد، مؤكدا ان الاقتصاد الوطنى مر بمراحل هامة وعصيبة تستلزم تعاون بين مختلف جهات الدولة للمرور من هذه الأزمة، التى تلقى بظلالها على المواطن البسيط.