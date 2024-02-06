شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وسياسيون ومبدعون وناشرون يتوافدون على موقع التنسيقية خلال فترة معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار أسبوعين زار موقع التنسيقية عدد كبير من الشخصيات العامة يومياً من كتاب ومبدعين وناشرين وأعضاء بمجلسي النواب، والشيوخ وممثلي أحزاب سياسية، واتحادات طلاب الجامعات المصرية، خلال فترة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقامت التنسيقية بالمشاركة بعدد 6 ندوات في البرنامج الثقافي للمعرض، بالإضافة إلى تنظيم حفلتي توقيع لإصدارات شبابها.

وأطلقت التنسيقية هذا العام بالشراكة مع دار عصير الكتب للنشر كتاب عن سيرة النائب الراحل أحمد زيدان الذي عكس تجربة شبابية فريدة في العمل العام.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المشاركة في معرض الكتاب منذ تأسيسها، وتشجع شبابها من المبدعين على الاستمرار في العطاء السياسي والثقافي والأدبي وفي التخصصات المختلفة.