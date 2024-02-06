شكرا لقرائتكم خبر رئيس الحكومة الجديدة: عازمون على تحسين حياة اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة اليمنية الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أنه عازم على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني.

وأكد ابن مبارك الذي تم تعيينه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلفا للمهندس معين عبد الملك، في تغريدة على موقع إكس إدراكه ما يمر به الشعب اليمني من معاناة وما قدمه ولا زال يقدمه من تضحيات في معركته لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة.

وأهاب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية لشحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي، واستنهض فيهم الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة، وإعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسؤولية.

وأكد أن الحكومة اليمنية ستعمل جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية والحرص على ان تكون اليمن شريكا في إحلال السلام والأمن.

بالتواكب، صعدت ميليشيات الحوثي عمليات استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر على وقع ضربات المقاتلات الأمريكية والبريطانية على مخازن وثكنات الحوثي في محافظات الحديدة وصعدة المعقل الرئيس لزعيم الحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان «نفذنا عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية، كما زعم أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة».

وأفادت شركة «أمبري» أن سفينة بريطانية ترفع علم باربادوس «تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها» على بعد 57 ميلا بحريا من سواحل الحديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.

في حين أعلن الجيش الأمركي أن قواته نفذت غارة على طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، كما دمرت زورقين مفخخين كان الحوثيين يستعدان لإطلاقهما.

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أن مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريبا بغية حماية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم دوليا، لتضاف على ما يبدو إلى تحالف «حارس الازدهار» الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن الدول الأوروبية أطلقت عملا مكثفا للغاية في مهمتها البحرية الخاصة التي ستحمي السفن التجارية في البحر الأحمر من أي نوع من الهجمات غير القانونية وغير المشروعة»، ملمحا إلى التعاون مع إيران بهدف الضغط على الحوثيين.

وقال «إن الهجمات التي يقوم بها الحوثيون هي ضد حرية الملاحة ومخالفة للقانون الدولي»، مضيفا «لا يمكنهم إطلاق النار على السفن التجارية دون سبب».

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