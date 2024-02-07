الأوراق المطلوبة للقبول بتنسيق نصف العام بجامعة حلوان الأهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

دعت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، الطلاب المصريين المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني 2023:2024 إلى ضرورة إحضار مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وذلك لاستكمال إجراءات القبول، وذلك خلال يومي ٧، ٨ فبراير ٢٠٢٤ اعتبارا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٣ عصرا.

وتتضمن الأوراق المطلوبة ما يلي :

١- طلب الالتحاق من موقع التقديم.

٢- صورة إيصال سداد المصروفات.

٣- عدد ٦ صور شخصية.

٤- صورة بطاقة ولي الأمر.

٥- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.

٦- استمارة ٢ جند + استمارة ٦ جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها.