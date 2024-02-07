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الأوراق المطلوبة للقبول بتنسيق نصف العام بجامعة حلوان الأهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:
دعت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، الطلاب المصريين المرشحين للقبول بالفصل الدراسي الثاني 2023:2024 إلى ضرورة إحضار مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم وذلك لاستكمال إجراءات القبول، وذلك خلال يومي ٧، ٨ فبراير ٢٠٢٤ اعتبارا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٣ عصرا.

وتتضمن الأوراق المطلوبة ما يلي :
١- طلب الالتحاق من موقع التقديم.
٢- صورة إيصال سداد المصروفات.
٣- عدد ٦ صور شخصية.
٤- صورة بطاقة ولي الأمر.
٥- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.
٦- استمارة ٢ جند + استمارة ٦ جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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