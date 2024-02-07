قناة "آي 24" الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد زعمها أن حركة "حماس" استخدمتها لنقل الذخيرة"، مشيرة الى "الجيش الإسرائيلي عثر أيضا على مسلحين داخل المركبات التي تقل الشحنات".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم شاحنات المساعدات لأول مرة منذ 7 تشرين الاول.

في وقت سابق، ذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية أن "زوارق عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على شاحنة مع مساعدات إنسانية متجهة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة".