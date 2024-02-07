في صحف اليوم: هوكشتاين يحمل خطة للحل عند الحدود يبدأ تنفيذها على مرحلتين ومرتبطة بوقف الحرب في غزة

أكد مصدر سياسي بارز على اطلاع وثيق بحركة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين وطروحاته لـ"الجمهورية"، انه بات يحمل خطة للحل عند الحدود يبدأ تنفيذها على مرحلتين ومرتبطة بوقف الحرب في غزة:
ـ الاولى: انسحاب عناصر حزب الله وفرقة "الرضوان" الى شمال الليطاني.
ـ الثانية: جعل المنطقة الحدودية بمسافة ٨ الى ١٠ كيلومترلت عمقاً، منطقة آمنة ينتشر فيها الجيش اللبناني بعديد يصل الى ١٢ الف حندي الى جانب قوات "اليونيفيل" على طول المنطقة. امّا مفتاح البدء بالحل فهو وقف إطلاق النار في غزة.
وكشف المصدر أنّ البحث جدي جداً في هذا المسار، اي في تطبيق القرار ١٧٠١.
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