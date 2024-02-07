افاد مراسل "النشرة" في الحنوب، بأن "بعد الغارتين اللتين شنتهما الطائرات المعادية منتصف الليل على بلدتي حولا وبني حيان، إستهدفت الطائرات المسيرة فجراً مبنى مضخات مياه الوزاني، بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيرة استهدفت مبنى مضخات مياه الوزاني مما تسبب بضرر في الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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