شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يوصى بالتوسع فى الربط الكهربى وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش النائب دكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اقتراحه البرلمانى بالتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة، أمام لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق.

وأكد عمارة، أن جمهوررية مصر العربية قد حباها الله عز وجل بمناخ جيد، ووفرة في الطاقة الشمسية تصل إلى توفر الشمس في بعض مناطقها إلى 4222 ساعة سنويا، مما يدعم وبشدة استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة المتجددة، داعيا إلى أهمية التفكير خارج الصندوق وضرب امثلة تجارب الدول في التوسع في الطاقة المتجددة والتفرقة بين الطاقة الشمسية الضوئية والحرارية، واستخدامات كل منها .

وقال إن سياسة أى منظومة تسويقية ناجحة، هو التوازن ما بين وجود الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي الإنتاج من خلال الطاقة المتجدة لابد له من قنوات تسويقية له، وهذا لن يتم إلا بالربط الكهربي، لذلك جاءت توصيات "عمارة" للجنة الطاقة، بحضور وزارة الكهرباء بالتوسع بالربط الكهربي مع أوروبا وأفريقيا، والاستزادة بدراسة كافة التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالطاقة الشمسية الحرارية.