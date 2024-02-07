سقط جريحان في حادث سير مروع في بلدة اللوبية، نقلتهما فرق الاسعاف الى المستشفى. إلى ذلك، إنزلق "رابيد" على أوتوستراد المصيلح، محلة كوع الفنار، ما أدى الى انقلابه وجرح صاحبه الذي نقل إلى إحدى المستشفيات.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 جرحى إثر حادثَي سير في أوتوستراد المصيلح وبلدة اللوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.