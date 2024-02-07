النشرة: بين شروط الاسرائيليين وواقعية الاميركيين... الحدود الجنوبية الى اين؟

علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة ان الأميركيين يتعاطون مع ملف الحدود الجنوبية اللبنانية بواقعية، وقد نجحوا في منع توسّع مساحة الحرب الاسرائيلية تجاه لبنان، وهم يرغبون بالوصول الى تسوية لضمان وقف المواجهة القائمة بين لبنان واسرائيل. لكن الاميركيين ينطلقون من اولوية وقف حرب غزة، ضمن الواقعية التي يتعاطون بها، انطلاقاً من ربط "حزب الله" المواجهة الحدودية جنوباً بمسار غزة.

وقالت مصادر لبنانية تتواصل مع الاميركيين ل "النشرة": إن الاميركيين لم يشترطوا انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني، غير ان الوفود الاوروبية نقلت عن الاسرائيليين هذا الشرط تحت عنوان "ضمان اعادة اسرائيل لمستوطنيها الى الشمال".

وبحسب المصادر فإنّ "الاميركيين يلوّحون بسيناريوهات عدّة مرنة، تقوم على اساس وجوب تغيير واقع الحدود الجنوبية اللبنانية، وتطوير قواعد التهدئة، وتكرار الاتفاق الحدودي البحري براً، ونشر اعداد اضافية من الجيش اللبناني واليونيفيل، ومنع وجود اي مراكز او مظاهر مسلّحة على الحدود، ضمن مساحات تتحدّد تبعاً لمسار المفاوضات التي يقودها المبعوث الاميركي اموس هوكشتين".

ولم تستبعد المصادر ذاتها ان يكون الموقف الاميركي ناجم عن "مشروع فكفكة عُقد الإقليم تدريجياً، ضمن التواصل القائم مع الايرانيين عبر عواصم عربية".