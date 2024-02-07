أمن الدولة: توقيف سّوريّ أنشأ موقعاً وهميّاً لشركة تبيع معدّات للبحث عن المعادن والذّهب

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة، بأن "بعد المتابعة والرصد الدقيقين اللذين قامت بهما لمكافحة عمليّات النّصب والاحتيال، أوقف مكتب طرابلس في مديريّة الشّمال الإقليميّة السّوريّ (م.ح.)، الذي أنشأ موقعاً وهميّاً لشركة تبيع معدّات للبحث عن المعادن والذّهب".
واوضحت أن "الموقوف استهدف أشخاصاً من جنسيّاتٍ عربيّة مختلفة، يشترون المعدّات عبر الأونلاين ويرسلون ثمنها عبر شركات تحويل الأموال. بعد قبض المبلغ، كان الموقوف يُقدِم على إقفال خطّه ثمّ يعاود جُرمه مرّةً أخرى من خلال رقم هاتف آخر. أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء".
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