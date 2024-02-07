وقع حادث أمس في معمل فرز النفايات الصلبة في منطقة سينيق جنوب صيدا، حيث دهست جرافة عن طريق الخطأ العامل في الفرز م. د. ش (سوري الجنسية) الذي أصيب بكسور وإصابات بليغة في جسده، نقل على أثرها إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.
في هذا الاطار، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أن "هذه الواقعة المؤسفة والأليمة هي دليل على عدم تقيد المعمل بشروط السلامة الوظيفية، كما هي حاله بعدم تقيده بشروط السلامة البيئية العامة في معالجة النفايات والتخلص منها".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عامل سوري دهسته جرافة عن طريق الخطأ في معمل فرز النفايات في سينيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.