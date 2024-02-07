مقتل عامل سوري دهسته جرافة عن طريق الخطأ في معمل فرز النفايات في سينيق

وقع حادث أمس في معمل فرز النفايات الصلبة في منطقة سينيق جنوب صيدا، حيث دهست جرافة عن طريق الخطأ العامل في الفرز م. د. ش (سوري الجنسية) الذي أصيب بكسور وإصابات بليغة في جسده، نقل على أثرها إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

في هذا الاطار، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أن "هذه الواقعة المؤسفة والأليمة هي دليل على عدم تقيد المعمل بشروط السلامة الوظيفية، كما هي حاله بعدم تقيده بشروط السلامة البيئية العامة في معالجة النفايات والتخلص منها".