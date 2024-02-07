انقطاع التيار الكهربائي في كييف جراء هجوم صاروخي روسي

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن "التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من المدينة بعد تضرر خطوط للطاقة جراء هجوم صاروخي روسي". وذكر كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي إن "نتيجة هجوم للعدو، تضرر اثنان من خطوط التوتر العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة. بعض المستهلكين، من دون كهرباء حاليا".

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