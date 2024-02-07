انت الان تتابع خبر السومرية تفصل "احتمالية" تقرب العراق من كأس العالم 2026.. هل سيعمل عليها كاساس؟ والان مع التفاصيل

ويحتاج منتخب العراق إلى 33.26 نقطة لتخطي السعودية في التصنيف العالمي ليقفز إلى المستوى الأول في آسيا، والتخطي يحتاج إقامة مباريات ودية في البصرة أو مكان أخر مع منتخبات تصنيفها تحت الـ50 لضمان الفوز عليها، وتحقيق نقاط أكثر والتقدم في التصنيف، حيث ان كل فوز يعطي للعراق من 11 الى 17 نقطة، وكذلك الفوز في جميع المباريات القادمة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026.

وهذا التقدم ان حصل سيبعد المنتخب العراقي عن مواجهة منتخبات المستوى الأول في "القرعة الحسم" التي يتأهل من خلالها 8 منتخبات آسيوية إلى مونديال القادم، وبالتالي سيكون العراق قاب قوسين أو ادنى من الوصول الى كأس العالم 2026.

حقق المنتخب الوطني العراقي مؤخراً، فوزاً على منتخب فيتنام ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

وتضم مجموعة العراق (السادسة) في التصفيات المؤهلة للمونديال منتخبات إندونيسيا وفيتنام والفلبين.

لم يشارك "أسود الرافدين" في كأس العالم إلا مرةً واحدةً فقط، كانت الأرجنتين 1986، وحينها ودعوا من الدور الأول بعد الخسارة من بلجيكا والمكسيك وباراغواي.

وانطلقت المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة لكل من مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتتضمن سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخبا آسيويا، تتأهل بموجبها 10 منتخبات إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويونيو/حزيران 2024.

وتشمل التصفيات 9 مجموعات، تضمّ كل منها 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

أما المرحلة الأخيرة من التصفيات (قرعة الحسم) فتقام بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025، وتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 6 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، في حين يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

*كأس العالم 2026

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر أن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:

*الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدا

*الاتحاد الأفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

*الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل *منتخبين اثنين للملحق القاري)

*اتحاد أميركا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القار