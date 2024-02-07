الخارجية الأمريكية: سنناقش مع إسرائيل مسألة الإفراج عن الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش مع الإدارة الإسرائيلية، مسألة صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت الوزارة، أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل ستشدد على سبل ضمان السلام والأمن في المنطقة لفلسطين وإسرائيل.

وفي تصريحات سابقة، كان بلينكن قد صرح خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن واشنطن تدرس بحرص شديد رد حركة حماس على مسألة الهدنة، من أجل نقله إلى الجانب الإسرائيلي.

وتعتبر زيارة بلينكن إلى المنطقة هي الخامسة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وتشمل الزيارة الحالية مصر والمملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل وفلسطين، ومن المقرر أن تنتهي الزيارة غدا الخميس.

