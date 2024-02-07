اخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سنناقش مع إسرائيل مسألة الإفراج عن الأسرى

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش مع الإدارة الإسرائيلية، مسألة صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت الوزارة، أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل ستشدد على سبل ضمان السلام والأمن في المنطقة لفلسطين وإسرائيل.

وفي تصريحات سابقة، كان بلينكن قد صرح خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن واشنطن تدرس بحرص شديد رد حركة حماس على مسألة الهدنة، من أجل نقله إلى الجانب الإسرائيلي.

وتعتبر زيارة بلينكن إلى المنطقة هي الخامسة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وتشمل الزيارة الحالية مصر والمملكة العربية وقطر وإسرائيل وفلسطين، ومن المقرر أن تنتهي الزيارة غدا الخميس.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا