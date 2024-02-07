مقتل 12 شخصا في انفجار قنبلة بمكتب حملة انتخابية قبل التصويت في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن قنبلة انفجرت، خارج مكتب الحملة الانتخابية لمرشح سياسي، بجنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل ، قبل التصويت.

وقال المسؤول المحلي، جمال الدين لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن التفجير الذي وقع في بلدة "بيشين" بإقليم "بلوشيستان" المضطرب، استهدف المرشح، قبل يوم من الانتخابات الوطنية، المقرر أن تجرى في باكستان.

وأصيب أكثر من 30 شخصا، بسبب التفجير ويتلقون العلاج في مستشفى محلي، طبقا لما ذكره الطبيب حبيب خان لقناة تلفزيونية محلية.

وأضاف أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم انتحاريا أم انفجار عبوة ناسفة.

وتابع أنه لم يعرف ما إذا كان المرشح عن الدائرة الانتخابية المحلية، اسفنديار كاكار ، موجودا في مكتبه، وقت التفجير.

يشار إلى أن العنف من قبل المتشددين الإسلاميين، تصاعد في باكستان، في الأشهر الأخيرة، قبل التصويت المقرر أن يجرى غدا الخميس.