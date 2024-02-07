شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: تقديم خطة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المحافظات للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عطية" في تصريح لـ"الخليج 365" ، أن كل محافظة بها من المميزات التي يمكن استثمارها لصالح الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المنيا بها العديد من الخامات الطبيعية التي يمكن استغلالها، وأيضا بها الكثير من الأماكن الخلابة والأثرية وإذا تم الدعاية لها بشكل جيد ستكون مصدر دخل للعملات الأجنبية.
وتابع، أن الخطة ستشمل إنشاء منطقة صناعية كبيرة تخدم مركز مغاغه وبني مزار والعدوة بالظهير الصحراوي الغربي او الشرقي، وذلك من أجل الحد من البطالة وفتح افق جديدة للعمل واستغلال الموار البشرية والموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة مثل الحجر الجيري والرمال الصفراء والذي يدخل في صناعات كثيرة وهامة، مؤكدا أن هذه الثروات لا تقدر بثمن.
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