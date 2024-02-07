شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: تقديم خطة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المحافظات للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن الحزب يعد خطة اقتصادية شاملة لتعظيم الاستفادة إمكانيات ومقومات محافظات الجمهورية ومن بينها المنيا، من أجل تقديمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، مما ينعش حالة الركود ويعزز فرص العمل للشباب ويعود بالايجاب على المحافظة بشكل عام وعلى الصعيد بأكمله بشكل خاص.

وأضاف "عطية" في تصريح لـ"الخليج 365" ، أن كل محافظة بها من المميزات التي يمكن استثمارها لصالح الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المنيا بها العديد من الخامات الطبيعية التي يمكن استغلالها، وأيضا بها الكثير من الأماكن الخلابة والأثرية وإذا تم الدعاية لها بشكل جيد ستكون مصدر دخل للعملات الأجنبية.

وتابع، أن الخطة ستشمل إنشاء منطقة صناعية كبيرة تخدم مركز مغاغه وبني مزار والعدوة بالظهير الصحراوي الغربي او الشرقي، وذلك من أجل الحد من البطالة وفتح افق جديدة للعمل واستغلال الموار البشرية والموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة مثل الحجر الجيري والرمال الصفراء والذي يدخل في صناعات كثيرة وهامة، مؤكدا أن هذه الثروات لا تقدر بثمن.