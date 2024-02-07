شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية يكرم أمناء الحزب بالمحافظات ويعقد فاعليات لدعم الدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، احتفالية كبيرة لتكريم جميع قيادات الحزب وأمناء الأمانات المركزية وأمناء المحافظات تقديرا لجهودهم خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية وما قبلها من حشد للناخبين وتحركات وفاعليات ميدانية تستهدف دعم مسيرة الدولة الديمقراطية.

وشدد الحزب خلال الإحتفالية على أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا مزيدا من الحراك والفاعليات، وسيتم عقد سلسلة مؤتمرات وندوات ميدانية، بما يضع الحزب في طليعة الأحزاب التي تقوم بأدوار وطنية خلال هذه الأوقات المفصلية من عمر الوطن.

وقال اللواء رؤوف السيد علي إن مهمتنا كأحزاب وقوى سياسية ينبغي أن تتحرك في مسارات داعمة للوطن، وتساهم في دعم كل جهود تبذل من أجل إعلاء شأن الدولة وشأن المواطن وإحداث توازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطن.

وأشار إلى أن جوانب كثيرة من التوعية والتثقيف تقع علي عاتقنا كأحزاب سياسية إلى جانب جهود مؤسسات الدولة وعلينا أن ننظر إلى كثير من الإيجابيات التي تحققت على أرض الواقع رغم كل ما تمر به من ظروف صعبة وتحديات اقتصادية وإقليمية متشابكة ولعل نعمة الأمن والاستقرار وحماية البلد من جماعات التطرف والإرهاب ومنع ترهيب الشعب وتخويفه وإجباره على المضي في مسارات ظلامية أمر مهم يحسب لمؤسسات الدولة وقياداتها التي حفظت لنا حقنا الدستوري في أن نحيا حياة مستقرة نأتمن فيها إلى أبنائنا وأسرنا.

وأضاف أن مصر رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهها مصر إلا أنها بلد غنية قادرة علي أن تستعيد قدرتها وطاقتها وعافيتها فليس من المنطقي أو المقبول أن تكون دولتنا غنية وشعبها فقير إلى درجة العوز الأمر الذي يضع علي عاتقنا جميعا مسئولية كبيرة وجسيمة تستدعي مزيدا من الإصرار والعمل حتى نتمكن من تحويل البوصلة إلى مسارها السليم.

وتابع اللواء رؤوف قائلا: الدول لا تبني بالشعارات ولا بالعواطف إنما تبنين بالعمل الجاد والإصرار والعزيمة والإخلاص وحان الوقت أن نتخلى عن أي شعارات وتحويلها إلى برامج عمل حقيقية ننتج ونبني ونصنع ونصدر ونلتف حول بلدنا مصر نعظم من الانتماء والولاء والبناء حتى نخرج من عنق الزجاجة ونصل بدولتنا إلى بر الأمان.

وأشاد رؤوف السيد علي بجهد أعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية في جميع المحافظات من أسوان حتى مرسي مطروح وعقدهم مؤتمرات ميدانية والحشد الجماهيري في الانتخابات الرئاسية الذي تم في جميع المحافظات، موضحا أن خطة التحرك خلال المرحلة القادمة تحتاج مزيدا من الوعي والإدراك باحتياجات الوطن وبالأخص أننا مقبلون علي استئناف لجلسات الحوار الوطني الذي ينبغي أن يضع علي عاتقة فتح مجال واسع ومعمق للنقاش حول أهم الأولويات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.