اشار المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في بيان، الى ان "دأبت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على ترداد أخبار مغلوطة، ونشر اكاذيب تتعلق بقطاع التأمين وعن علاقة سلام بالسيد فادي تميم على انه مستشار للوزير".
وأكد أنّ "تميم لم يشغل يوما أيّ منصب استشاري في فريق عمل وزير الإقتصاد التجارة أو في الوزارة. وكلّ ما يُساق من أكاذيب يندرج حصرا في سياق حملة ممنهجة معروفة المصدر والتوجّه والتوقيت، تهدف الى تشويه سمعة سلام، وتدخل في سياق النفاق والتضليل الإعلامي الرخيص والاستثمار السياسي في هذا التوقيت الدقيق".
ونفى المكتب "أي علم أو علاقة له أو الوزارة بالأخبار المتداولة"، مؤكدا أنه "مستمر بمعركة مكافحة الفساد وتنظيم قطاع التأمين وأنه لم يتوان ولن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين، لا سيما المؤمنين وبشكل شفاف وضمن نطاق القوانين والأنظمة، ويحذر في هذا الصدد من مغبة إستخدام إسمه من قبل المصطادين في الماء العكر تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، وسيشرح للرأي العام كل الخطوات المتخذة في هذا السياق من خلال مؤتمر صحافي يحدد موعده في القريب العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب سلام نفى اخبارا مغلوطة تتعلق بقطاع التأمين: فادي تميم لم يشغل يوما أيّ منصب استشاري لوزارة الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.