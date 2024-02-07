الارصاد الجوية: الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر".

واشارت الى ان "الحال العامة منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الخميس، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا سريع ومتوسط الفعالية، يؤدي الى أمطار متفرقة أحيانا حتى ظهر يوم السبت حيث يعود الى الاستقرار".

ولفتت الى ان "الطقس اليوم قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، ويبقى التحذيرمن تشكل الجليد خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر".

وذكرت ان "طقس الخميس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة، وارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر. اما الجمعة غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتهطل أمطار متفرقة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر".

وتابعتن "طقس السبت غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا".