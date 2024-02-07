المكاري التقى القائم بالاعمال السوري وعرض معه التطورات الراهنة

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، القائم بالاعمال السوري علي دوغمان و عرض معه التطورات الراهنة و مواضيع ذات اهتمام مشترك.

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