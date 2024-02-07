"حماس": مزاعم الجيش الاسرائيلي عثوره على وثائق ومبالغ مالية لنا مستلمة من جهات خارجية مثير السخرية

افادت حركة "حماس"، بأن "مزاعم الجيش الصهيوني عثوره على وثائق ومبالغ مالية لحركة حماس مستلمة من جهات خارجية مثير للسخرية، ويبرز مستوى استخفاف الاحتلال بالرأي العام عبر تكراره لأكاذيب وفبركات لم تعد تنطلي على أحد".

واشارت الى ان "ترويج جيش الاحتلال لروايات متخيّلة على شكل إنجازات عسكرية، يؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش النازي وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل، في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة".

في هذا السياق، أكدت أن "الاحتلال لم ولن يفلح بتسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق بجرائمه التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل".