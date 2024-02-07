12 قتيلًا على الأقل إثر انفجار قرب مكتب مرشح للانتخابات في باكستان

قُتل 12 شخصًا على الأقل بانفجار قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى الخميس في باكستان، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الباكستانية لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وذكر مسؤول في الشرطة المحلية طلب عدم كشف اسمه للوكالة، أنّ "12 شخصًا قتلوا وأصيب 25 آخرون"، حيث وقع الانفجار في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.