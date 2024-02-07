انت الان تتابع خبر في المرتبة الأخيرة عالميًا.. ما نسبة العراقيات العاملات من إجمالي النساء بسن العمل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء العراق في المرتبة 195 من بين 195 دولة، حيث بلغت نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة بالعراق فقط 10.7%، وفق التقرير الذي أعدته "سي وورلد"

وبحسب التقرير، فأن المتوسط العالمي للنساء في القوى العاملة في عام 2024 بلغ 50.6%، بالمقابل فان بوروندي لديها أعلى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث 78.25% من القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية، من ناحية أخرى، يوجد في العراق أدنى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث فقط 10.76% من القوى العاملة.



ويقول التقرير انه على الرغم من أن الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة، إلا أنه لا تزال هناك عوائق مختلفة تمنع المرأة من الحصول على حقوق متساوية والقدرة على العمل.

وتبلغ نسبة السكان العراقيين بسن العمل (15 سنة فاكثر) مانسبته نحو 64%، مايعني ان هنالك نحو 28 مليون انسان بسن العمل، ويقسم هذا الرقم الى 15 مليون رجل، و13 مليون امرأة، كما تظهر النتائج انه من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك حوالي مليون امرأة فقط تعمل، مايجعل نسبة النساء العاملات من بين جميع النساء القادرات على العمل 7% فقط.