وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي

وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية الوزير عبدالله اليحيا بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة، عقب ذلك بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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