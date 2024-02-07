التحرير الفلسطينية تنفي المزاعم الإسرائيلية بشأن شروط حماس للهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عن زيف ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماعه بمسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وأعرب الشيخ، وفقًا لوكالة سبوتنيك، عن "استغرابه من نشر تفاصيل غير حقيقية"، قائلا: "لم تحدث ولم يتم اللقاء مع المذكورين في أي مكان".

وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إن "الشيخ عقد اجتماعا سريا مع رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان".

وقالت القناة، إن "اللقاء عقد في تل أبيب وتركز حول منع اشتعال الضفة الغربية، والعمل بشكل مشترك على تهدئة الأجواء قبل حلول شهر رمضان"، مشيرة إلى أن "اللقاء لم يتناول قضية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.