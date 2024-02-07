الرعاية الصحية: تقديم 75 ألف خدمة لمرضى الأورام خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية العالم، بفعاليات اليوم العالمي للسرطان، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية، في مثل هذا الوقت من كل عام، والذي تتم فعالياته لعام 2024 تحت شعار "سد فجوة رعاية مرضى السرطان من أجل عالم خالٍ من السرطان.. لقد حان الوقت للعمل".

وتزامنًا مع اليوم، أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهودها لمعالجة الأورام والخدمات المتنوعة التي تقدمها مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء كانت خدمات التشخيص أو العلاج والتي بلغت 75.000 خدمة طبية وعلاجية خلال 2023.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن حزم الخدمات الطبية المتكاملة لمعالجة الأمراض، تشمل خدمات التشخيص المتقدمة للكشف عن الأورام بدقة وسرعة، والفحوصات التشخيصية والإشعاعية مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالتصوير المقطعي المحوسب، وكذلك الفحوصات المعملية مثل تحاليل الدم والأنسجة للكشف عن وجود الأورام.

وفيما يخص الخدمات العلاجية الشاملة للأورام، تقدم مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي للأورام التي لا يمكن إزالتها جراحيًا أو للحد من انتشارها، وكذلك التدخلات الجراحية فائقة الدقة لإزالة الأورام سواء أورام الكبار أو الأطفال أو بشكل كامل أو جزئي، وذلك باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لزيادة نجاح العملية، وذلك من خلال فرق طبية متخصصة تضم أطباء أورام وجراحين واخصائيين متميزين في التشخيص والعلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام المستشفيات وحرص فرق العمل بها على تعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للمرضى وتوفير دعم نفسي واجتماعي لهم خلال فترة علاجهم إلى جانب الاهتمام فائق الدقة بالجانب العلاجي، وذلك كَوْن الأورام أحد أكثر الأمراض شيوعاً في العصر الحالي، وتتطلب علاجاً متخصصاً وفعالاً للحد من تأثيرها السلبي على الصحة العامة.

وأشار "السبكي" إلى أبرز المستشفيات التي تقدم خدمات متخصصة وشاملة لعلاج الأورام بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 7 مستشفيات تغطي إقليمي القناة وجنوب الصعيد، وهم مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، ومجمع الأقصر الطبي الدولي ومستشفيي الكرنك الدولي وإيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، مؤكدًا سعي الهيئة جاهدة لتحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام، والاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتوظيف كوادر طبية مؤهلة من أساتذة الجامعات واستشاريي الأورام لضمان تقديم الخدمة الطبية المتميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أنه يتم تقديم فحص الـPET CT بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد ضمن الخدمات المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة، والذي يُعد من أهم الفحوصات ليضمن أدق تشخيص وفي أسرع وقت للمرضى، ويتم الفحص تحت إشراف طاقم طبي وفني متميز ومدرب على أعلى مستوى وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية والعلاجية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: شاركت هيئة الرعاية الصحية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تهدف إلى اكتشاف المرض في مراحل مبكرة مما يؤدى إلى ارتفاع نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، وكذلك القضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام 2030، حيث استطعنا إجراء أكثر من 30 ألف بمحافظتي بورسعيد وجنوب سيناء ضمن المرحلة الأولى، و20 ألف فحص ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك بإجمالي فحوصات يتجاوز 50 ألف فحص طبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية.