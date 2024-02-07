مطالب بإعادة "تسوية الحالة التجنيدية".. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة أحد رموز الجالية المصرية بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المهندس صلاح الدين أيوب، متخصص بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، وواحد من رموز الجالية المصرية هناك.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، وكذلك تلقي استفساراتهم المختلفة والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع؛ بحضور سلمى عبد الناصر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها الكامل على استمرار عمليات التواصل المؤثر والفاعل مع مواطنينا بالخارج، عبر مختلف الوسائل التي تحقق ذلك، معربةً عن امتنانها بلقاء المهندس صلاح الدين أيوب، أحد أعضاء الجالية المصرية بالكويت الشقيقة، تلك الجالية التي تزخر بالقامات والشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي، لما لها من دور فاعل وإيجابي في مختلف مجالات الحياة العملية والاجتماعية هناك.

وأعرب صلاح الدين أيوب عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وحمل لها رسالة محبة من من أعضاء الجالية المصرية بالكويت، أكدوا فيها اعتزازهم وتقديرهم لكل جهود السفيرة التي تبذلها لصالح جموع المصريين بالخارج.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الاحتياجات والخدمات التي يحتاجها المصريون بالكويت، وكذلك تناول مجموعة من محاور العمل التي تسعى وزارة الهجرة إلى إنجازها خلال الفترة القليلة المقبلة، لتضاف إلى مجموعة المحفزات المطروحة حاليًّا لصالح المصريين بالخارج.

وقدم صلاح الدين أيوب مجموعة من الاستفسارات الخاصة بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والتي نجحت السفيرة سها جندي بالتعاون مع الجهات المعنية من إعادة فتحها والعمل بها لمدة 3 أشهر جديدة، مطالبًا بإعادة فتح مبادرة "تسوية الحالة التجنيدية" حتى يتمكن أكبر عدد من شباب المصريين بالخارج من الاستفادة منها، فضلًا عن بحث إمكانية زيادة نسبة أبناء المصريين بالخارج في الجامعات المصرية.

وأكدت جندي أن الوزارة ستبحث مختلف ما تقدم به من استفسارات وطلبات والتي بدورها تحقق طموحات المصريين بالخارج، ووجهت بمخاطبة كل الجهات المعنية بما تقدم به من أمور مختلفة، كما وعدت الوزيرة بعدد من الأمور الجاري العمل على تحقيقها، ومنها قرب إطلاق منصة إلكترونية لمد الإجازات والإعارات للمصريين بالخارج، بجانب إمكانية عمل المرافق في الخارج.