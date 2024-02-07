قصة مراهقة اتهمت شابا بهتك عرضها داخل جراج.. والتقرير الطبي: تمزق كامل قديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

علاقة آثمة جمعت بين طفلة لم تكمل عمرها الـ15 سنة، وابن الجيران، وضع المراهقة في مأزق، فلم تجد الصغيرة سبيلاً للنجاة سوى الجلوس مع أفراد أسرتها والاعتراف بمصيبتها، "رمضان اعتدى عليا في الجراج"، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

ما إن سمعت الأم حديث الابنة، حتى توجهت مسرعة إلى قسم شرطة أوسيم، وحررت محضرا ضد الشاب واتهمته بهتك عرض ابنتها. وأحيل المحضر إلى النيابة العامة، والتي أحيل إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17549 لسنة 2023 جنح أوسيم، أن المتهم "رمضان. ص"، قام بهتك عرض المجني عليها "حبيبه. م" بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر عامًا كاملة، كما جرد المجني عليها من ملابسها ولامس مواطن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لم يتبين ثمة آثار إصابة لحدوث عنف جنائي أو مقاومة وإن غشاء البكارة به تمزق كامل قديم.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة داخل جراج سيارات بعدما جرد المجني عليها من ملابسها ولامس مواطن عفتها بأوسيم.

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