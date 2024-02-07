الكيلو بـ 90 جنيها.. طرح الفراخ بأسعار مخفضة في جنوب سيناء – فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أقبل المواطنين بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على شراء الدواجن التي طرحتها مديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، بأسعار مخفضة تزامنًا مع الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بشكل عام، والدواجن واللحوم بشكل خاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بكافة المدن المحافظة.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه جرى طرح 16 ألف دجاجة بسعر البورصة اليومي لمواطني مدينة طور سيناء، ويجري بيع كيلو الدواجن بالمزارع التابعة للمديرية اليوم بسعر 90 جنيها، ويصل سعرها في الأسواق 110 جنيهات، بفارق 20 جنيها في الكيلو، ومؤكدًا أن هذه الأسعار غير ثابته في تنخفض مع انخفاض أسعار الدواجن في البورصة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، أن محافظ جنوب سيناء، وجه بتشغيل كافة مزارع الدواجن التابعة للمديرية، وطرح نتاجها للمواطنين بأسعار مخفضة لا تتجاوز سعر البورصة اليومي، وذلك على الرغم من تكلفتها العالية، حيث تجري عملية التسمين بأجود أنواع العلف، مع تقديم الرعاية والتغذية السليمة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة مثل إجراء التحاليل بالمعامل المركزية، والرعاية البيطرية الدائمة لها بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وأكد أنه جرى طرح 23 ألف دجاجة حية لمواطني المحافظة بأسعار مخفضة، بواقع 16 ألف بمزرعة الطور التي تتضمن 3 عنابر طاقة كل عنبر 5 آلاف دجاجة في الدورة، وإضافة 1000 دجاجة بأحد المناطق المجاورة للعنابر بعد تجهيزها، و7 آلاف دجاجة بمزرعة الدواجن بمدينة نويبع.