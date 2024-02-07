شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ناعيا مجدى نجيب: وداعا لشاعر وفنان صنع جانبا كبيرا من وجداننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خالد البلشى نقيب الصحفيين، الشاعر الراحل مجدى نجيب والذى ستشيع جنازته اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

وقال البلشى فى رثاء مجدى نجيب: "وداعا للصحفى الكبير والشاعر والمبدع والفنان الجميل مجدى نجيب، وداعا لشاعر وفنان تشكيلى كبير صنع جانبا كبيرا من وجداننا، ولزميل صحفى جليل، وداعا مجدى نجيب".

وقدم خالد البلشى خالص العزاء لأسرة نجيب وزملاؤه ومقدما الشكر لكل من عاون فى محنة مرضه الأخيرة.

وكان الشاعر مجدى نجيب تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت لدخوله إلى العناية المركزة، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل على زيارته فى المستشفى.

يذكر أن الشاعر الكبير مجدى نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربى مصر العظام منها أغانى "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جانى وطلب السماح" صباح، "كل شيء فى بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدى، "يا ريتك معايا" هانى شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبى أحمد فكرون.