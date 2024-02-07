شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بحماة الوطن: استئناف الحوار الوطنى يستهدف تجاوز التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حنان فايز شرشار، قيادية بحزب حماة الوطن، وأمين الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، استعدادات مجلس أمناء الحوار الوطني، لاستئناف الحوار من جديد في ثوب المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الحوار يأتي في توقيت هام ومزدحم بالعديد من القضايا الاقتصادية التي تحتاج لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة فصائل المجتمع المصري من أجل تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ولفتت شرشار، إلى أن استئناف الحوار الوطني سيعطي دفعة قوية من جديد لمواجهة كافة التحديات المتصاعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن إنه استجابة لدعوة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، والتي طالب فيها بضرورة عقد حوار مجتمعي اقتصادي شامل، مشيرة إلى أن الحوار سيكون له دور كبير في تجاوز الأزمة الراهنة من خلال التشاور والتباحث حول أبرز الملفات والإشكاليات التي تعرقل المسيرة التنموية.

ونوهت بالبيان الأخير عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد على أن الحوار سيبداً فورا بالتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، قائلة: اختيار موفق يعكس اهتمام كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالحوار بقضاياه إيمانا بأهميته في مواجهة التحديات الراهنة.