البورصة تصعد بنسبة 2.33 بنهاية تعاملات الأربعاء بدعم من مشتريات الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.33% إلى مستوى 27906 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة 202.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 192 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.43% إلى مستوى 27271 نقطة، خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.