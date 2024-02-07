شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": وقف الحرب فى غزة من ثوابت الموقف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن رد حماس الإيجابي علي مصر بشأن وقف الحرب في غزه، يعد تكليلا للجهود المصرية والذي يؤكد على أن هذه الجهود تسير في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان علي غزة.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه في ظل صعوبة التواصل مع كافة الأطراف فإن المقترح المصري بوقف الحرب بمدد أطول هو الأكثر مرونة وواقعية، ولذا فإن رد حماس الايجابي هو نتاج جهد غير عادي في ظل أجواء حرب شرسة علي الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن إصرار مصر علي مواصلة جهودها يأتي من ثبات الموقف المصري علي ثوابته تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير وهو الذي أعطي صلابة للشعب الفلسطيني وساعده علي الصمود حتي الآن، قائلا: "مصر التي بدأت جهودها الدبلوماسية جنبا إلي جانب فتح معبر رفح وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والتي ستستمر في جهودها لحين وقف الحرب وإعادة القضيه الفلسطينية مرة آخرى للمفاوضات".

وكان قد قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تسلمت من حركة حماس ردا على المقترح الذى تمت صياغته في اجتماعات باريس التي ضمت أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر، موضحا أن هذا المقترح مركب، يفضى في النهاية إلى وقف إطلاق النار، ليس على مرحلة واحدة، مشددا أن القاهرة تستخدم كل علاقاتها وقدراتها مع كل الأطراف من أجل تذليل العقبات.