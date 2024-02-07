قائد الجيش والسفير الألماني وقّعا اتفاقية هبة بقيمة مليونَي يورو من السلطات الألمانية لدعم الجيش

وقّع قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الألماني في لبنانKurt Georg Stoeckl-Stillfried اتفاقية تُقدّم بموجبها السلطات الألمانية هبة بقيمة مليونَي يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم الطبابة، وتأتي هذه الهبة كإضافة لِهبة مماثلة قُدّمت سابقًا.
واعتبر عون أن "هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة"، معربًا عن "تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية".
كذلك أكد السفير الألماني أن "بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل نظرًا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها".
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