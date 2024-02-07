خريس ممثلًا برّي بتشييع عناصر "أمل": نقول للعدو إذا فكرتم بأي عدوان ستجدوننا و"حزب الله" بالمرصاد

لفت النائب علي خريس ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تشييع عناصر حركة "أمل" حسن حسين سكيكي وحسين علي عزام وجعفر أمين اسكندر بساحة القسم في صور، إلى أنّه "هنا تجمعنا الدماء الزكيّة، من قرى البطولة عين بعال ورشكنانيه وصديقين التي تزف شهداءها اليوم وقبلهم الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن لبنان والجنوب، وليس فقط دفاعًا عن منطقة أو بقعة، إنّما عن كل لبنان من شماله الى جنوبه الى شرقه وغربه مرورًا ببقاعه وجبله وعاصمته بيروت، هؤلاء شهداء أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" الذين تعلمنا واياهم في مدرسة الامام الصدر التي أسست المقاومة وعلمتنا ان اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام".

وشدد على أنّه "في هذا المقام، بإسم حركة "أمل" ورئيسها والشهداء، نؤكد أننا مستمرون في مقاومة ومحاربة العدو الصهيوني، هذه المقاومة التي أرعبته في أولى المواجهات، وهذه الحركة التي قدمت الآلاف من الشهداء في سبيل هذا الوطن، نؤكد مجددا أنه ولى زمن الهزائم وإن مقولة العين لا تقاوم المخرز جاءتها أفواج "أمل" لتغير المعادلات".

وأكّد خريس، أنّ "قوّة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته قد ترسخت هذه المعادلة من خلال دمائكم وتضحياتكم. ونحن اليوم نشيّع، نسمع أن إسرائيل تهدد وتتوعد بعمل عدواني حربي على لبنان، نقول للعدو بفم محمد سعد وكل الشهداء بكل اعتزاز وثقة لقد خسرتم وانهزمتم وخرجتم مهزومين سابقًا واذا فكرتم بأي عدوان او اعتداء على أي شبر من أرضنا ستجدوننا في حركة "أمل" و"حزب الله" بالمرصاد.. يا أعداء الله والانسانية، ونحن على يقين أنكم ستخسرون خسرانا مبينا".

وأشار الى أنّه "منذ فترة نشهد حركة الموفدين المطالبين بتطبيق القرار 1701 ولكن نؤكد أن العدو الاسرائيلي هو من يخرق هذا القرار ولم يلتزم به يوما".

ولفت خريس إلى أنّه "لا يمكن أن ننسى ما سمعناه من أمهات وآباء الشهداء الفخورين المعتزين بهذه الشهادة، نودعهم بكل فخر واعتزاز ونوجه التحية لأبطال المقاومة في فلسطين وغزة والضفة ونؤكد أننا معهم قلبا وقالبا ومعركتنا ضد العدو واحدة وأمل بنصر الله وعودة الإمام الصدر ورفيقيه".