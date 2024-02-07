قبلان: لتسوية رئاسية تحفظ الميثاقية الوطنية والحج الدولي لبيروت لا وظيفة له إلا الندب على تل أبيب

ذكر المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّه "لمن يهمه الأمر، أهل الجنوب فخر لبنان وخنادق مقاومته وعماد ذخيرته وهم السباقون دوما بحروب السيادة اللبنانية والمصالح الوطنية التي يستفيد منها لبنان الكيان وكل الطوائف بلا استثناء".

ولفت إلى أنّ "المطلوب تمجيد الجنوب وأهله ومقاومته لا التحريض على تضحياتهم وسحق إرادتهم الوطنية، وما تقوم به المقاومة بالجبهة الجنوبية ضروري بحجم ضرورة وجود لبنان ومصالحه الوطنية العليا، والقضية قضية بلد وكيان وسيادة ومصالح وطنية عليا بعيدا عن النزعة الطائفية وخنادقها، وكفانا تلطيا وراء الزواريب الطائفية ونغمة المتاجرة والضيق والتصعيد الميداني ونزيف القرار 1701 الذي تدوسه تل أبيب بالصميم منذ العام 2006 فيما أصل وجود وسيادة لبنان مهدد بالصميم".

وشدد قبلان، على أنّ "الحج الدولي لبيروت لا وظيفة له إلا الندب على تل أبيب، فقط المطلوب وقفة عابرة للطوائف بحجم تضحيات المقاومة وأهل الجنوب بدلا من ملاقاة الحج الدولي الذي لا يفتأ يندب على تل أبيب، ومن خاض حرب العالم ليحرر لبنان هو أحرص الناس على كل ذرة من تراب لبنان، والتحذير مردود ولعبة الشعارات مكشوفة، وإنقاذ البلد يمر بتسوية رئاسية تحفظ الميثاقية الوطنية، وكل ما ينحر الميثاقية والشراكة مرفوض ولن نقبل به على الإطلاق".