أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الصوت القويّ الذي سُمع بعدّة مناطق في الجنوب هو خرق لجدار الصوت لطيران الجيش الإسرائيلي مرّتين على علوّ منخفض.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سماع دويّ اختراق جدار الصوت في مناطق جنوبية إثر تحليق لطيران الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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