أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الاربعاء 07-02-2024 ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة و‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".

وأكّد، في بيان آخر، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الاربعاء 07-02-2024 التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".