الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طولكرم شمالي الضفة الغربية".

بدورها ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ، اليوم الأربعاء، منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالقذائف، عقب قيام جرافة احتلالية بهدم أجزاء منه، دون التمكن من معرفة مصير من يتواجد داخله، بسبب حصار الاحتلال المشدد".

وذكرت مصادر محلية للوكالة، أن "قوات الاحتلال قصفت بالقذائف منزل الشاب عصام العلي، الذي تتحصن عائلته داخله، وهدمت جرافة الاحتلال أجزاءً من المنزل، كما أصيب، شاب (22 عاما)، برصاص الاحتلال في البطن والقدمين، و3 سيدات، بشظايا، في مخيم نور شمس شرق طولكرم".

وبحسب الوكالة، كانت "قوات الاحتلال قد أعادت اقتحامها لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقا، بعد انسحابها صباح اليوم. وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها في مختلف حارات المخيم وتحديدا الدمج والمسلخ وجبل النصر وشارع المدارس وشارع نابلس المار من مدخل المخيم، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بشكل كثيف على كل شيء متحرك".

كما طالت الأعيرة النارية التي أطلقها القوات الإسرائيلية مكان تواجد الصحفيين في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهي المنطقة الأقرب إلى المخيم، دون إصابات.

وفي وقت لاحق، كشفت الوطالة أن "طواقم الهلال الأحمر تمكنت من نقل الفتاة المصابة بشظايا رصاص الاحتلال في الرأس إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد عرقلة الاحتلال لها، حيث وُصفت حالتها بالمستقرة".