رئيسي: الوجود الأميركي في العراق وسوريا يزعزع أمن واستقرار المنطقة ويثير الفتن

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أنّه "الشعب الفلسطيني هو المنتصر، والهزيمة لحقت بالكيان الصهيوني لأنه لم يحقق أيًا من أهدافه بعد 4 شهور من الحرب".
ولفت، خلال خطابه في حفل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بحضور السفراء الأجانب المقيمين في إيران، إلى أنّه "يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم وندعم حصولهم على الحرية والحقوق العادلة".
إلى ذلك، أشار رئيسي إلى أنّ "الوجود الأميركي في العراق وسوريا يزعزع أمن واستقرار المنطقة ويثير الفتن".
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