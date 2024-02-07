انت الان تتابع خبر شرطة الرصافة عن اغتيال طبيب الأطفال: رصاصة من الخلف اخترقت ظهره فقتلته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أنه "تتقدم وزارة الداخلية بخالص تعازيها إلى أسرة المغدور الدكتور (خالد زهير نعمة)، كما تعزي الملاكات الطبية بهذا الحادث الغادر".

وأوضحت، أنه "فور وقوع عملية قتل المجنى عليه، فإن أجهزتها الأمنية من خلال قيادة شرطة محافظة بغداد الرصافة والجهد الاستخباري، شرعت بالإجراءات اللازمة وعن طريق تتبع كاميرات المراقبة وتقاطع المعلومات، تبين قيام ثلاثة أشخاص داخل عجلة قاموا بإطلاق النار على عجلة الدكتور المجنى عليه بعد مضايقة عجلته، مما أدى الى إصابة صندوق العجلة التي كان يستقلها ومن ثم اختراق الرصاص ظهر الدكتور (خالد) رحمة الله تعالى، مما أدى الى وفاته بعد نقله إلى المستشفى".



وأضافت، أنه "تمكنت القوات الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وإيداعه التوقيف، فيما شرع فريق عمل أمني مختص بعملية بحث واسعة لإلقاء القبض على باقي الجناة".