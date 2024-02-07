الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن العسكريين الروس قاموا بتأمين تناوب آمن لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقالت الوزارة في بيان: إنه، "في 7 شباط/فبراير، وفرت القوات المسلحة الروسية التنفيذ الآمن لدورة التناوب الجديدة للمراقبين من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

في وقت سابق من اليوم، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، زيارة عمل إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.