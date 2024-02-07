الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين الجوعى والظمأى خلال رحلة بحثهم عن المساعدات والمياه

ياسر رشاد - القاهرة - سقط شهداء وجرحى باستهداف قوات العدو الصهيوني لمواطنين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال سيارة لتعبئة المياه في شارع المغربي في حي الصبرة بغزة، واستشهاد ١٢ مواطناً من العطشى في الحي من الجيران والأصدقاء من آل الداية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن شهداء وإصابات وقعت بين أطفال في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين برفح جنوب قطاع غزة .

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لفلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية وإغاثية شحيحة نادرا ما تصل لمحافظة غزة وشمال القطاع.

وفي آخر يناير الماضي ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق (دوار الكويت) جنوبي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة أكثر من 150 آخرين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة.

وبيّن أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت لمجمع الشفاء الطبي بغزة، والذي يفتقر للإمكانيات الطبية.