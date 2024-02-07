شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور دعم مباشر للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، بالدعم المباشر للمواطنين.

وقال جلال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الأزمة الاقتصادية.