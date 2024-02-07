شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا تثمن توجيهات الرئيس السيسى: أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، توضح للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسى، وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب.

وصف مطر، قرارات الرئيس السيسى بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية وسط ظروف صعبة مما يعد دعما مباشرا للمواطنين، مشيرا إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يبدأ من الشهر المقبل، وهو يعكس الحرص الذي لدى الرئيس السيسي في سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.