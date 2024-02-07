شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: حزمة الإجراءات الاجتماعية تعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى فى هذا التوقيت الدقيق، قائلا:" قرارات حكيمة وتعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن، وذلك فى ظل الوضع الاقتصادى والأزمة التى تمر بها المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية تتحرك فى مسارين مهمين أولهما معالجة الأزمة من جذورها وإيجاد حلول فى كل شئ أولها سعر الصرف ومحاولة تخفيف جنوحه وجموحه، واتخاذ إجراءات اقتصادية وعمل إصلاحات هيكلية، وجذب استثمارات بشكل كبير لتحسين الوضع الاقتصادى.

تابع هشام عبد العزيز، نخوض حرب اقتصادية والدولة المصرية مستقرة فى الإقليم ورغم ما يمر بها من أزمات إلا أن الاقتصاد المصرى مازال صامدا ويعافر أمام التحديات، موضحا أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة تؤكد أن الدولة تتحرك بقدر الإمكان لتخفيف العبء عن المواطن.