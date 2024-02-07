شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: قرارات الرئيس تعكس شعوره بملايين الأسر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام، إن القرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، حول رفع الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تبرهن مدى شعور الرئيس إزاء المواطن البسيط، وكيف أن القيادة السياسية تقد المواطن البسيط في ظل هذه الأعباء الاقتصادية التي تلقى بظلالها على ملايين الأسر المصرية.

وأوضح نائب رئيس حزب المصري، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرارات الأخيرة جاءت لمواجهة الاختلافات الكبيرة في الأسعار للعديد من السلع الغذائية، والتي ستجعلنا في منتصف الطريق أمام موجة الغلاء الراهنة التي تجتاح السوق، فقد تعكف الدولة منذ فترة على مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تقع على كاهل المصريين، في ظل تحديات عالمية كبرى.

وطالب "مهنى"، من التجار الشرفاء بضرورة التلاحم والتعاون من أجل المرور من تلك الفترة العصيبة، قائلا:" التاجر الذى يشارك في موجة الغلاء لتحقيق أرباح خيالية هو تاجر حرب"